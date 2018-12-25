Dünya ünlü hazır giyim markası KKTC'de şube açtı

DÜNYACA ünlü Fransız hazır giyim ve spor markası Lacoste, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) mağaza açtı.

KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'nın en yoğun caddesi olan Dereboyu'nda açılan mağazada, Türkiye fiyatlarında satışlar başladı. Lacoste'yi KKTC'ye getiren grup yeni mağazanın duyurusunu halka; "Gelmez denen geldi" sloganı ile yaptı.

'ya konuşan şirketin direktörü Hüseyin Kemaler, "Bir dünya markasını Kıbrıslı Türklere kazandırdıkları için mutlu olduklarını" söyledi.

Marka'nın KKTC'ye gelmesi sürecinin 3 yıl sürdüğünü söyleyen Kemaler, "Markaların Kuzey Kıbrıs'ı tercih etme gibi bir düşüncesi bence yoktu, ama yetenekli ve başarılı iş adamlarının gayretleri ve azimleri ile markalar olumlu bakmaya başlamışlardır" dedi.

Ambargoların olduğu bir dönemde dünya markasının Kuzey Kıbrıs'a gelişi ile ilgili Kemaler, "KKTC ticari olarak ambargo olduğu kanaatinde değilim. Önemli olan pazarın düzgün çalışmasını sağlayacak yasaların ve kuralların olması ve bunlarında denetlenmesidir" değerlendirmesini yaptı. KKTC'de ambargolar altında olduğu için Rumların engellemeleriyle karşılaşıyor. Bir çok dünya markası da, Rumların engellemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapamıyor.