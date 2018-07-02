Dünya şampiyonu robot futbol takımı Milli Eğitim Bakanı Özyiğit'i ziyaret etti

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen Robo Cup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit'i ziyaret etti.

Üniversitenin 3D laboratuarında, mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları yüzde yüz üniversite tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımı'nın başarıya giden yolu anlatılırken, 2050 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupasında şampiyon olacak takımla, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı'nın bir dostluk maçı yapabilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"BİR ANTRENMANI YERİNDE İZLEMEK İSTERİM"

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit kabulde yaptığı konuşmada, "Üniversitenin ülkemize getirdiği dünya şampiyonluğu gurur verici, kendilerini tebrik ediyorum. Bir antrenman gününde yerinde ziyaret ederek robotların sahadaki performanslarını da görmek istiyorum" dedi.

"İMKAN OLDUĞUNDA NELER BAŞARABİLECEĞİMİZİ GÖRDÜK"

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, "Şampiyonluk, üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonumuzu hayata geçirme konusunda güzel bir örnek oldu. Şampiyonada hiç gol yemeden namağlup olarak dünya şampiyonu olduk. Ekibimizi ve robotlarımızı kutluyorum, Dünya Şampiyonluğu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan ettiğimiz için de mutluyuz. Buradaki temel nokta robotlardan oluşan takımımızın göstermiş olduğu başarının diğer takımlara karşı göstermiş olduğu skorer üstünlükten ziyade teknoloji alanında ortaya koyduğumuz vizyonel çalışmaların uluslararası alanda gelmiş olduğu seviyenin tescili niteliğinde olmasıdır. Dünya Şampiyonluğu'na ulaşmamız bizim teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceğimizi göstermiş, bu alandaki çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmedeki heyecanımızı artırmış ve Kıbrıs Türkü'nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Takım kaptanı Ersin Aytaç ise, 8 robottan oluşan NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının üniversitenin kendi üretimi olduğunu ve araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafından tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.

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