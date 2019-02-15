BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.
Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir çok uçuşun iptalinin ardından havalimanı basın ofisi, uçuşların normale döndüğünü duyurdu.
Dubai havalimanında uçuşlara 'drone' engeli
BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı. Dubai Havaalanı'nda sabah saatlerinde drone tespitinin ardından bir pist uçuşlara kapatıldı. Bir...
BAE () - Dubai Havalimanı'nda şüpheli 'drone' hareketi nedeniyle yerel saatle 10:13 ve 10:45 arasında durdurulan uçuşlar, yeniden başladı.
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