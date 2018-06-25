Donanımlı Kabin Memurları Yetiştirilecek

DOĞU Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu, 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitime başlayacak olan Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programına öğrenci kabul edecek.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın yaptığı açıklamaya göre, eğitim dilinin İngilizce olduğu ön lisans programı, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) da aldığı onay ile eğitim hayatına başlayacak.

"UÇUŞ GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE TUTACAĞIZ"

Yeni açılan program hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kılıç, "Sivil havacılıkta bir dünya markası haline gelen Türk Hava Yolları ile işbirliği içerisinde eğitim vereceğimiz programdan mezun olan öğrenciler 'sivil havacılık kabin memuru' unvanına sahip olacak. Mezunlar özel sektöre veya kamuya bağlı havayolu şirketleri ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren havacılık işletmelerinde çalışma olanağı bulacak. Günümüzün küreselleşen dünyasında ulaşım ihtiyacının karşılanmasında hava ulaşımı çok önemli roller üstleniyor. Bu alan aynı zamanda toplumumuzun ve ekonomimizin hayati bir sektörü durumunda. Havacılık sektörü hızla gelişirken, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel sayısı da bu gelişimle paralellik gösteriyor. Yolcu ilişkileri, acil durum kuralları, ilk yardım, iletişim becerileri ve yabancı dilde donanımlı kabin görevlileri ihtiyacı da bu gelişim doğrultusunda artıyor. Bu nedenle kurum olarak açacağımız Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı uçuş güvenliğini en üst düzeyde tutan, müşteri memnuniyeti odaklı, etkili iletişim becerilerine sahip, çözüm üreten ve yüksek nitelikli kabin görevlileri yetiştirmeyi hedefliyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2018, 14:21