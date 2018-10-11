Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bağdat’ta

İstanbul, 11 Ekim () - Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakanlığı Vekili Hazim Yusuf ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ve Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ile görüştü.

Çavuşoğlu Bağdat ziyaretinde, Başbakan Haydar el-İbadi, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, , Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Iraklı diğer yetkililer ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

Bağdat temasları sonrası Necef'e hareket edecek olan Çavuşoğlu, Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ile de görüşmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı, Necef'te Hazreti Ali'nin türbesini de ziyaret edecek.