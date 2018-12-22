DHA DIŞ - Mogadişu'da patlama

Somali () - Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar aralarında askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------- Olay yerinin görüntüsü