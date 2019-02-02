DAÜ Uluslarası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapacak

GAZİMAĞUSA, () - Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) önderliğinde, bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, DAÜ ev sahipliğinde 24-25 Nisan tarihlerinde, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda, 'Kıbrıs' genel teması ile düzenlenecek.

"BİLDİRİ ÖZETLERİ 13 ŞUBAT TARİHİNE KADAR GÖNDERİLEBİLİR"

Kongreye ilişkin bilgi veren DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı ve DAÜ-KAM Başkanı Prof. Dr. Naciye Doratlı, "Kıbrıs teması ile ilgili; edebiyat, eğitim, dil, iletişim, kültür, politika, ekonomi, turizm, tarih ve diğer konular bu kongrenin kapsamındadır. Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, her 2 yılda bir düzenlenmektedir ve sunulan bildiriler, bildiri kitapçığında basılıp, katılımcılara ve çevredeki devlet, belediye, üniversite kütüphanelerine dağıtılmaktadır. Bildiri özetleri,13 Şubat tarihine kadar gönderilebilir" dedi.