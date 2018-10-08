Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü / FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile görüştü / FOTOĞRAFLAR

YORUM EKLE
Gönder