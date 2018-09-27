Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile görüştü/EK FOTOĞRAF

New YORK 26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile görüştü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum günü sebebi ile Poroşenko'ya el yapımı bir vazo hediye etti.