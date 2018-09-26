Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Porosenko ile görüştü

New YORK 26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ile görüştü.
New YORK 26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ile görüştü.
New YORK 26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ile görüştü.