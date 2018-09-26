Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Porosenko ile görüştü

New YORK  26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Porosenko ile görüştü

New YORK  26 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Porosenko ile görüştü.

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