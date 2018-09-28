Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier tarafından verilan akşam yemeğine katıldı

BERLİN, 28 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier tarafından verilan akşam yemeğine katıldı

BERLİN, 28 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.

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