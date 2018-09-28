Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier tarafından verilan akşam yemeğine katıldı

BERLİN, 28 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.
BERLİN, 28 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.
BERLİN, 28 Eylül () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Berlin'de, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından verilen akşam yemeğine katıldı.