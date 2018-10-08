Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları aracından inerek selamladı / FOTOĞRAFLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları aracından inerek selamladı / FOTOĞRAFLAR

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