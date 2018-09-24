Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti (Fotoğraflar)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti (Fotoğraflar)

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