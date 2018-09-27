Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü

New YORK 27 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.
New YORK 27 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.
New YORK 27 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.