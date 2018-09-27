Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü

New YORK 27 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü

New YORK 27 Eylül () - BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüştü.

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