Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD’nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Gonca YAĞCI, () - Çinli Amiral Lou Yuan, ABD ile Güney Çin denizindeki anlaşmazlığa Çin’in iki Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırarak son verebileceğini ancak bunun 10 bin kişinin ölümüne mal olabileceği uyarısını yaptı.

Tayvan Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, Askeri Bilimler Çin Akademisi direktörü Tuğamiral Lou Yuan, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen üst düzey askeri zirvesinde yaptığı konuşma yaptı.

Yuan konuşmasında, Çin’in bir Amerikan uçak gemisi taşıyıcısını batırmasının uçak gemisinde görevli 5 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini; ikisinin batırılması durumunda ise bu sayının 10 bine çıkabileceğini söyledi.

Çinli Amiral ABD’nin en büyük korkusunun zayiat vermek olduğunu da ekledi.

Avustralya’da yayın yapan news.com.au haber sitesinin aktardığı haberde Çinli Amiral ABD’nin en büyük korkusunun zayiat vermek olduğunu da vurgulayarak ‘’Amerika’nın nasıl korktuğunu göreceğiniz’’ ifadelerini kullandı.

Amiral Yuan, konuşmasında ABD’nin beş suistimale açık olduğunu bunların da 'ordu, para, yetenek, seçim sistemi ve düşman korkusu' olduğunu savundu. Yuan ayrıca, Çin’in gücünü düşmanının bu eksikliklerine saldırarak kullanması gerektiğini belirtti.

Yuan şunları söyledi: "ABD’nin donanması Tayvan’da durmayı cüret ederse Çin Halk Cumhuriyeti ordusu ulusal birliğini desteklemek için adayı işgal eder"

Güney Çin denizi sahip olduğu petrol ve gaz zenginliği dolayısıyla Çin ve ABD’nin geri çekilmeyi reddettiği ve anlaşmazlık yaşadığı bir bölge.

Tayvan, Malezya, Vietnam, Filipinler ve Brunei, Güney Çin denizinin bir bölümüne sahip olduğunu iddia ederken ABD ise bu ülkeleri askeri gücüyle geri çekmeye hazırlanıyor.