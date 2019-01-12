Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Çin () - Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem

Çin () - Çin'e bağlı Doğu Türkistan'da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar vilayetinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi USGS depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini duyurdu.

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