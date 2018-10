Çavuşoğlu, Kosova Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Enis Tabak / Priştine, 20 Ekim () - Kosova'da iki gün sürecek olan resmi temaslarına başlayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci günü Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay ile bir araya geldikten sonra Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'deki Türk Balkonsolosluğunda Kosovalı Türk STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Bakonsolosu Eylem Altunya ve Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın da eşlik ettiği Kosovalı Türk STK temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, toplantı öncesi tarihi Sinan Paşa Camisi ile Taşköprü’de özçekim yaptı.

Burada Türk temsilciler adına bir konuşma yapan KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yağcılar Türkiye Cumhuriyeti'nin Kosova'da Türk devlet üniversitelerine bağlı olarak bir üniversite açması istedi. Yağcılar ayrıca Kosovalı STK temsilcilerinin bir arada olması ve ortak çalışmaları için bir kültür merkezinin de kurmasını istedi.

Kosovalı Türk temsilcilerlen beraber olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ”Bu kritik süreçte her zaman olduğu gibi Kosova'ya olan desteğimizi bir kere daha vurgulamak için geldik. Kosova'nın ekonomik kalkınmasına en büyük desteği Türkiye vermektedir. Her geçen gün burada yatırımlarımız devam etmekte. Devlet olarakta kurumlarımızın Kosova'da faaliyet yapmaktadır, TİKA'nın Kosova'da toplam yatırım değeri 100 milyon eurodur. Eğitim ve diğer alanlarda da desteklerimiz her zaman devam edecek. Bizim esasen dış poletikamızın unsurlarından bir tanesi de Balkanlardır, Balkanlar bizim için önceliklidir. Balkanların istikrarı ve Balkanların huzuru, ekonomik kalkınması, birlik ve beraberliği bizim için çok önemlidir. Biz Balkanlarda ülkeler arasındaki sorunlardan çıkar sağlama bir millet ya da bir ülke değiliz. O nedenle Belgrat ile Priştine arasındaki diyalog sürecini de destekliyoruz. Kolay bir süreç olmadığını biliyoruz. Biz Türk askeri olarakta Kosova'nın barış gücünde yer alıyoruz ve desteğimizi sunuyoruz. Kosova ile Türkiye arasında kardeşlik bağı var. Bu bağı en güçlü şekilde oluşturan unsurlardan bir tanesi de burada yaşayan soydaşlarımızdır. Ve dünden bu yana yaptığım görüşmelerde Cumhurbaşkanından tutunda Meclis Başkanına kadar buradaki Türk toplumunun Kosova'ya ne kadar entegre olduğunu vurguladılar. Bu da bizi gurulandırıyor. Biz de kendilerine gururlar Kosova'da yaşayan Türk toplumunun Kosova'ya olan bağlılığını aynı zamanda Türkiye'ye olan olan bağlılığını vurguluyoruz. Bu esasen bizim nasıl bir millet olduğumuzun göstergesidir. Buradaki haklarınızdan en iyi şekilde faydalanmanızı arzu ederiz' dedi.

Prizren'deki temasları çerçevesinde Çavuşoğlu, Kosova'da 1999 yılından bu yana KFOR barış gücünde görevli Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti.

