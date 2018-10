Büyükelçi Yalçın: Temel politikamız Brexit sürecinde vatandaşlarımızın haklarının zarar görmemesi

Faruk Zabcı - Celal Sönmez / Londra, 24 Ekim () - Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Brexit sürecinde, Türk vatandaşlarının, Ankara Anlaşması ile kazandığı haklara bir zarar gelmesini önlemeyi "temel politika" olarak benimsediğini söyledi.

'nın sorularını yanıtlayan Yalçın, göreve başladığı 1 Ekim tarihinden itibaren hem Türk toplumu temsilcileriyle hem de Birleşik Krallık siyaset ve iş dünyası ile tanışma ziyaretlerine başladığını anımsattı ve ekledi:

"Burada çok geniş ve güçlü bir Türk toplumu var. Göreve geldiğimden beri hem gösterilen ilgi ve destekten dolayı heyecanlı ve mutluyum hem de onlara karşı sorumluluğumuzun yapacağımız çalışmaların büyüklüğü ve heyecanı içindeyim.

"Bulunduğumuz ülkede kritik bir aşama olan Brexit aşaması var; İngiltere halkının verdiği bir karar doğrultusunda hükümetin çalışmaları yürüttüğünü görüyoruz, belli, hassasiyetlerin olduğunu izliyoruz.

"Burada tabii, bizim için önemli olan ortağımız, dostumuz İngiltere’nin bu süreci en sakin ve en istikrarlı biçimde geçirmesi ve nasıl bir sonuça ulaşılırsa ulaşılsın Türkiye’nin İngiltere ile olan ticari ve siyasi ilişkileri, güvenlik işbirliği ve savunma sanayi işbirliği gibi konulardaki işbirliği ve ilişkilerimizin zarar görmeden daha da artarak ve gelişerek güçlenmesi ve bu vesileyle burada bulunan vatandaşlarımızın burada kazandığı haklar ve Ankara Anlaşması’ndan kaynaklanan haklarıyla ilgili bir zarar gelmemesi bizim temel politikamız.

"Yine burada da daha fazla ve daha ileri nasıl bir mekanizma kurabiliriz nasıl anlaşmalar yapabiliriz, bununla ilgili olarak da İngilizlerle kurduğumuz Brexit ile ilgili müzakere mekanizması çerçevesinde çeşitli turlarda görüşmeler yapıyoruz.

"Bu süreçten hem İngiltere’nin istikrarla çıkması hem de bizim hem vatandaşlarımızın hakları hem de ticari ve ekonomik ilişkilerimiz bakımından kazançlı çıkmamız bizim önceliğimiz."

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Türkiye’nin ciddi, samimi ve yoğun bir çaba gösterdiğine de dikkat çeken Yalçın, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hem devletin hem de bütün ilgili kuruluş ve yetkililerin gerçeğin bütün ayrıntısıyla ortaya çıkması yönünde hem demeçleri ve beyanatları hem de yaptıkları araştırma ve inceleme çalışmalarıyla ciddi katkı yaptıklarını görüyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitekim gelinen noktada böyle bir cinayetin olduğunun, Suudi Arabistan tarafından kabul edilmiş olması da çok önemli bir merhaledir.

"Şimdi bugün de esasen sayın Cumhurbaşkanımız mecliste yaptığı konuşmada olayın aydınlanmamış yönlerinin de bir an önce aydınlığa kavuşmasını istediğini ve bu istikamette Türkiye’nin elinden gelen çabayı her sahada göstermeye devam edeceğini söylemiştir.

"Bu bakımdan, İngiltere’nin tutumu da net oldu ve ortağımız olan birçok ülke yaptıkları açıklamalarla bu konudaki baskıyı taze tuttular, bu da olayların perde arkasının ortaya çıkmasında ciddi bir siyasi etken oldu.

"Bu sürecin takibi sürecekve bütün bu üzücü ve çirkin olayın hepimizin kınadığı olayın, bir an evvel net bir şekilde açıklığa çıkması için çabalar devam edecek." (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü

- Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın röportajı