Bulgaristan'da grip salgını: 6 ölü

Sevda DÜKKANCI/SOFYA(Bulgaristan),() - BULGARİSTAN'ı bir haftadır etkisi altına alınan grip salgını nedeniyle biri çocuk, 6 kişi yaşamını yitirirken; 12 ilde de 'grip alarmı' verildi. Ülkede yaşayanların 3'te birini etkileyen salgın nedeniyle 1071 okulda eğitime hafta sonuna kadar ara verildi.

Bulgaristan'da son bir haftadır yaşanan grip salgını şiddetini giderek artırırken, ölümlere de neden oldu. Ülkenin Blagoevgrad kentinde 5 yaşındaki bir çocuk ile Filibe kentinde 4, Pazarcık'ta ise 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gribe bağlı olarak öldü.



Ülkenin 12 kentinde grip alarmı verilirken, Burgas, Eski Zağra, Şumnu, Pazarcık, Smolyan, Yambol, Pernik, Varna, Sliven, Haskova ve Sofya'nın da aralarında bulunduğu kentlerdeki toplam 1071 okulda eğitimlere 27 Ocak tarihine kadar ara verildi.

Uzmanlar, grip salgınının henüz doruk noktaya ulaşmadığına dikkat çekerek, ay sonuna doğru salgının daha da etkili olacağı uyarısında bulundu. Sofya Aliksandrovska Tıp Akademisi'nde aile hekimi Petya Lukarska, Bulgaristan'da durumun ciddi olduğunu belirterek, "Grip çok hızlı yayılıyor. Salgın genelde bağışıklığı daha zayıf olan kesimleri yani çocuklar ve yaşlıları etkiliyor. Şu an Bulgaristan'ın nerdeyse yarısında grip tehlikesi alarmı verildi, salgın ilan edildi. 1000'den fazla okul gripten dolayı tatil edildi. Daha ilk belirtilerde tedbirler alınmalı. Bu gribin ana belirtileri yüksek ateş, eklemlerde ağrı, halsizlik, nezle, öksürük. Hemen doktora başvurulmazsa, grip zatürreeye dönüşebilir. Bütün ilaç ve tedavileri sağlık görevlisi vermeli. Hastanın evde kalıp, toplu yerlerden uzak durması gerekir. Asla kimse tek başına tedaviye kalkmasın, hemen doktora başvursun. Bol sıvı ve vitamin de tüketilmelidir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Angel Kunçev ise grip salgının önümüzdeki hafta sonu doruk noktaya ulaşacağını ve şu an ülkenin üçte birini etkisi altına aldığını söyledi. Ülkede birçok hastanede önceden planlanmış ameliyatlar ve ziyaretler ertelendi. Hastanelerin enfeksiyon bölümlerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ve bu bölümlerde yer kalmadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI