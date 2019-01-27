Brüksel’de on binlerce kişi iklim değişikliğine karşı yürüdü

Ender Duruel / Brüksel () Brüksel’de ikincisi düzenlenen ‘İklim Yürüyüşü’ne, Belçika’nın birçok bölgesinden yoğun katılım oldu.

Brüksel’de iklim değişikliklerini protesto etmek amacıyla, Belçika genelinde 70’den fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı yürüyüşe, bazı siyasi partilerden de katılım oldu.

Yağan yağmura aldırış etmeyen yaklaşık 100 bine yakın gösterici yürüyüşte “Sıcak, sıcak, daha sıcak bir iklim”, “İklim Yasası Yok” sloganları attı.

Brüksel Nord istasyonundan başlayan yürüyüş, Avrupa Birliği binalarının bulunduğu Schuman meydanında sona erdi.

’ya konuşan vatandaşlar, daha iyi bir iklimin yaşanması için yürüyüşe katıldıklarını dile getirdiler. İklim Yürüyüşü’nü organize edenler de, istedikleri önlemler ve şartlar yerine getirilmezse bu yürüyüşlere devam edeceklerini belirttiler.

Emniyet güçleri yürüyüş güzergâhı üstünde güvenlik önlemleri aldı ve helikopterle havadan destek sağlandı.