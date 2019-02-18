Bolivya’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 24 ölü

Bolivya () – Bolivya’da bir yolcu otobüsünün, kamyon ile çarpışması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.



Kaza, başkent La Paz’ın yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Potosi ve Oruro'yu birbirine bağlayan otobanda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu saatlerde meydana geldiği belirtilen kazanın kesin nedeni araştırılıyor.