BM Uluslararası Adalet Divanı'ndan İran lehine karar çıktı

Özge Düzgün / İstanbul, 3 Ekim () - Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, ABD’nin İran’a karşı aldığı "insani yardım ve sivil havacılığa" yönelik yaptırımların durdurulması yönünde karar verdi.

Tahran yönetimi BM'nin en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları askıya alması yönünde başvuruda bulunmuştu.

İran'ın talebini yerinde bulan Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı, yaptırımların dondurulması kararı aldı.