BM Özel Temsilcisi istifa ediyor

Nafiz Albayrak / New York, 17 Ekim () - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan De Mistura, Kasım ayı sonundan geçerli olmak üzere bu görevden istifa edeceğini açkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Suriye Özel Temsilcisi olarak, 2014 yılından bu bu yana görev yapan Stefan De Mistura, 2016 yılnda Cenevre’de balayan Suriye görüşmelerine başkanlık ediyordu.