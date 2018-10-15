Birleşik Krallık’ta üretilen uzay aracı, Merkür yolcusu

Elif Varan / İstanbul, 15 Ekim () - İngiliz yapımı BepiColombo uzay aracı, Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’e ulaşmak için yedi yıl boyunca beş milyar mil yol alacak.

Avrupa Uzay Ajansı (Esa) tarafından üstlenilen en iddialı görevlerden biri olarak tanımlanan Merkür yolcuğunda, yüzey sıcaklıklarının 450 dereceye ulaştığı gezegen hakkında daha derin bilgiler edinmek için iki uydu gönderecek.

20 Ekim'de başlatılacak yolculuk 1.6 milyar Euro'ya (1.4 milyar sterlin) mal oldu.

Daha önce sadece iki uzay aracı Merkür'e gitti. Nasa'nın Mariner 10'u 1974-75'te üç kez gezegenin yörüngesinden geçti ve Amerikan uzay ajansının Messenger probu da, 2011'den 2015'e kadar Merkür'den yüzey fotoğrafları çekti.

Airbus Defense and Space'deki proje yöneticisi Dr. Jerry Bolter 2006’dan beri bu projede çalıştığını belirtti ve ekledi, “Merkür etrafında yörüngede dolaşan tek uzay aracı, Nasa'nın Messenger'ıydı. Bu, çok hafif bir uzay aracıydı ve Bepi kadar yetenekli değildi.”