Binali Yıldırım Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı ile görüştü

İstanbul, 24 Eylül () – Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Özbekistan'da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Binali Yıldırım Özbekistan ziyareti kapsamında, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ile gerçekleştirdiği görüşmede “Ata yurdu dediğimiz bu topraklar Türkiye-Özbekistan halklarının ortak medeniyeti, ortak tarihi, ortak inançları paylaştığı yerdir. Bizim kardeşliğimiz geçmişten, tarihin derinliklerinden gelen bir kardeşliktir” dedi.

Yıldırım ayrıca Başbakan Abdulla Aripov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile de ayrı ayrı bir araya gelecek.

Görüntü dökümü:

Binali Yıldırım’ın Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ile gerçekleştirdiği görüşmeden genel görüntü

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