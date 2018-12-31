Bangladeş’te sandıktan Bangladeş Avami Birliği çıktı

Mahmut Can Emir () – Bangladeş’te 'kısıtlayıcı seçim ortamı' anlaşmazlığının ardından sandık başına giden halk, yeni meclis üyeleri olarak ülke Başbakanı Sheik Hasina’nın partisi, Bangladeş Avami Birliği’ni (AL) seçti.

Pazar günü yerel saatle sabah 08:00’de başlayan seçimlerde, Bangladeş Avami Birliği’nin (AL) öncülük ettiği Grand Alliance ittifakı ve muhalefet Bangladeş Ulusal Partisi’nin (BNP) öncülük ettiği muhalefet ittifakın yarıştığı seçimlerde ülke genelinde 104 milyondan fazla kişinin oy kullandığı belirtildi.

Seçim sonucuna göre AL, 350 koltuklu parlamentonun 288 koltuğuna sahip olurken, muhalefet partisi 12 koltuk kazandı, 50 koltuk kadın milletvekilleri için ayrıldı.

Seçim Komisyonu Sekreteri Helal Uddin Ahmet, kazanan Bangladeş Avami Partisi’ni tebrik etti.