Baltık Denizi’nde bir feribotun makina dairesinde patlama

İstanbul, 2 Ekim () - Baltık Denizi’nde 335 kişi taşıyan bir feribotun makine dairesinde, Rus karasularında seyir halindeyken patlama oldu. Olay yerinden gelen bilgilere göre yaşamını yitiren olmadı.

Litvanya Hava Kuvvetleri’nden bir sözcü, ordunun olay yerine bir helikopter gönderdiğini ve gerek duyulması halinde iki helikopteri de hazır beklettiğini duyurdu.