Bakan Soylu, Doha Polis Akademisi mezuniyet törenine katıldı

Katar, () – Çeşitli temaslarda bulunmak için Katar’ın başkenti Doha’ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından Doha Askeri Havaalanı’nda karşılandı. Soylu, daha sonra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Doha Polis Akademisi Birinci Mezuniyet Töreni’ne katıldı.