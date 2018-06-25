Avrupa Konseyi Myanmar yetkililerine yaptırım uygulayacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Avrupa Konseyi yedi Myanmar yetkilisini Rohingya vatandaşlarına karşı işlenen insani suçlar nedeniyle mal varlığına tedbir koyma ve seyahat yasağı gibi yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Yaptırım uygulanacak yedi kişi arasında Myanmar ordusu yetkilileri, sınır koruma görevlileri ve polisler bulunuyor. Yaptırımlar ise söz konusu yetkililerin Rohingya halkına karşı, 2017 yılının ikinci yarısında, gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri, cinayetler, cinsel saldırılar ve konutların sistematik bir şekilde ateşe verilmesi sebebiyle uygulanacak.

Avrupa Konseyi, 26 Nisan 2018 tarihinde Avrupa Birliği’nin Myanmar’a uyguladığı silah ambargosunu genişletip, güçlendirerek Myanmar ordusuyla yapılacak eğitim ve tatbikatları yasakladı.

Konsey’in, Myanmar’da yaşananları yakından izleyerek yaptırım kararını devamlı olarak değerlendireceği ve gerektiği takdirde yaptırımları sertleştireceği duyuruldu.