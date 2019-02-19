AP ve AK, ağır taşıtların zehirli gaz üretimini azaltmayı hedefliyor

Gonca YAĞCI, () - Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Konseyi (AK), AB ülkeleri içerisinde, karayollarındaki ağır taşıtların zehirli gaz üretimini 2030 yılına kadar yüzde 30’a kadar azaltacak bir anlaşmaya imza attı.

Bugün Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin aldığı geçici karar, AB ülkeleri içerisinde özellikle ağır taşıtların zehirli gaz üretimini azaltmaya yönelik atılacak ilk adım oldu.

Geçtiğimiz aralık ayında AB, 2020 yılından sonra otomobillerin ve hafif ticari araçların karayollarında karbondioksit salınımlarına bir standart getirilmesini gündeme getirmişti.

Buna göre, Avrupa Birliği ülkeleri, kamyon ve tırların zehirli gaz üretimini 2030 yılına kadar en az yüzde 30 dolayında azaltarak, 1990 yılların seviyelerine getirmeye çalışacak.

Zehirli gazlarla mücadele, Paris Anlaşması çerçevesinde AB’nin küresel iklim değişikliğine karşı girişimlere yapılan katkılar olarak değerlendiriliyor.

Geçici anlaşmanın resmileşmesi için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Topluluğu Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. AB sınırları içerisindeki karayollarındaki ağır taşıtlar, karbondioksit gaz salınımının yüzde 6’sından sorumlu.