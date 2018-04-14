Antonov: Kimyasal silahlara sahip ABD'nin diğer ülkeleri suçlama halkı yok

Siyamend Kaçmaz / Moskva, 14 Nisan () - Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Suriye'ye yapılan füze saldırısının sorumluluğunun ABD, İngiltere ve Fransa'ya ait olduğunu bildirdi.

Antonov'un Rusya Büyükelçiliği tarafından yayınlanan açıklamasında, "En kötü endişelerimiz haklı çıktı. Bizim uyarılarımızı duymadılar. Daha önce planlanan senaryo gerçekleştiriliyor. Bizi yeniden tehdit ediyorlar. Biz bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarıda bulunduk. Tüm sorumluluk Washington, Londra ve Paris'e ait" dedi.

Rusya Devlet Başkanı'nın adresine yapılan saldırılar kabul edilemez olduğunu belirten Antonov, "Geniş çaplı kimyasal silahlara sahip olan ABD'nin diğer ülkeleri suçlama halkı yok" dedi.