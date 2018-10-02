Anket: İnsanlar Trump’tan çok Jinping ve Putin’e güveniyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ekim () – ABD’li düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi’nin gerçekleştirdiği uluslararası bir ankete göre insanlar, ABD Başkanı Donald Trump’tan çok Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güveniyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin Mayıs ve Ağustos ayları arasında toplam 26 bin 112 katılımcı ile 25 ülkede gerçekleştirdiği anket sonuçlarında uluslararası meselelerde katılımcıların yüzde 27’si Trump’ın “doğru olanı yapacağına” inandıklarını belirttiler. Sonuçlar katılımcıların yüzde 52’sinin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e güvendiğini ortaya koyarken, Merkel’i yüzde 46 ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 34 ile Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve yüzde 30 ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin izledi.

Katılımcıların yüzde 27’si söz konusu uluslararası meselelerde Trump’a güvendiklerini belirtirken, anket sonucu yayınlana araştırma raporunda, “Büyük bir çoğunluk, ABD’nin uluslararası politika kararları alırken diğer ülkelerin çıkarlarını kendi çıkarları kadar düşünmediğine ve uluslararası küresel sorunların çözümüne eskisi kadar destek vermediğine inanıyor” denildi.

Raporda ayrıca Trump yönetimine olan güvensizliğin, ABD’nin müttefik ülkelerinde de devam ettiği belirtilirken, şu değerlendirmeler yer aldı:

“Almanya’da her dört kişiden üçü ABD’nin küresel sorunlarla yeterince ilgilenmediğini söylüyor ve katılımcıların ABD’nin kişisel özgürlüğe saygı gösterdiğine olan inancının yüzde 35 puan düştüğü görülüyor. Fransa’da ise toplumun yalnızca yüzde 9’u Trump’a güvenirken, yüzde 81’i ise ABD’nin küresel meselelerde karar alırken, Fransa dahil olmak üzere diğer ülkelerin çıkarlarını göz ardı ettiğini düşünüyor.”