Amerikalılar yapay zekâdan korku duyuyor

Gonca YAĞCI, () - Amerikalıların yarısına yakını, yapay zekânın bir gün insanların yerini alabileceği endişesi yaşıyor.

Oxford Üniversitesi Yapay Zekâ Yönetimi Merkezi’nin düzenlediği anket sonuçlarında, ankete katılanların çoğu yapay zekânın gelecekte çok fazla zeki olacağı gerekçesiyle bundan korku duyduklarını söyledi.

Ankete katılanların yüzde 34’ü yapay zekânın insanlığa etkisinin olumsuz olacağını düşünürken yüzde 12’si ise bunun çok olumsuz olacağı yanıtını verdi.

Yüzde 21’lik bir oran yapay zekânın geleceği çok fazla değiştirmeyeceğini düşündüğünü söylerken yüzde 18’i ise yapay zekânın etkileri konusunda bir görüşü olmadığı cevabını verdi.

Veri paylaşımı yapan statista.com sitesinin aktardığı anket sonuçlarında Amerikalıların daha gerçekçi görünen küresel ısınma sorununa karşı bile yapay zekânın gelecekte yaratacağı sonuçların daha korku vereceğini düşündüklerini söyledi.

Amerikalıların yapay zekâ konusunda yapılan araştırmalarda en çok güvendikleri platform ise yüzde 50 oran ile üniversitelerde yapılan araştırmalar oldu.

Bunu yüzde 49 ile Amerikan ordusu, yüzde 44 ile Microsoft ve yüzde 41 ile Amazon firması izledi. Bu konuda en az güvenilen şirket ise yüzde 18 ile Facebook oldu.