Almanya'dan Niyazi Şahin'e liyakat nişanı

Temel ELCİVAN, DUİSBURG() - Duisburg şehrinde yıllarca eğitime verdiği destek ve sosyal faaliyetleri ile tanınan Niyazi Şahin'e, Alman devlet liyakat nişanı verildi.

Duisburg'un tarihi belediye sarayında düzenlenen törende, Almanya Cumhurbaşkanı Frank -Walter Steinmeier adına Duisburg Belediye Başkan Yardımcısı Manfred Osenger nişanı Niyazi Şahin'e taktim etti.

Törene Niyazi Şahin'in eşi Şahsenem Şahin, iki çocuğu, torunları, Duisburg ve çevresinden altmışı aşkın sivil toplum kuruluş temsilcisi katıldı. Niyazi Şahin'in yaptığı çalışmaların tanıtılmasının ardından Duisburg Belediye Başkan Yardımcısı Manfred Osenger, devlet liyakat nişanını Niyazi Şahin'e taktim etti.

AİLEM VE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM İNSANLAR ADINA ALDIM

Niyazi Şahin, “Bunu başta ailem olmak üzere, birlikte çalıştığım insanlar adına aldım. Benim için büyük bir onur oldu, böyle bir ödül aldığım için çok mutluyum. Beni destekleyen eşim Şahsenem Şahin, çocuklarım ve dostlarıma, bugün törene katılarak beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

74 yaşındaki Niyazi Şahin, Sivas'ta dünya geldi. 1971 yılında öğrenimi için İsveç'e, bir yıl sonra da Almanya'ya geldi. İhtiyaçtan dolayı Türkçe öğretmeni olarak görev alan Niyazi Şahin, aynı zamanda Essen Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji okudu. 1985 yılında buradan mevzun oldu. Niyazi Şahin, Essen Üniversitesi'nde uzun yıllar ders verdi. 1985 yılında Duisburg Uyum Meclis üyesi olan Niyazi Şahin, aynı meclisin 2002-2007 yılları arası da başkanlık görevini yaptı. Sosyal demokrat Parti (SPD) üyesi olan Niyazi Şahin, ilerleyen yıllarda Daha Fazla Demokrasi Formu'nu kurdu. Alevi ve Bektaşi Kültür Derneği başkanlığını yaptı. Niyazi Şahin, halı hazırda başkanlığını yaptığı Daha Fazla Demokrasi Formu ile sosyal çalışmalarını sürdürüyor.