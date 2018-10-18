Ahlat Ağacı filmi Londra Yunus Emre Enstitüsünde gösterildi

Celal Sönmez / Londra, 18 Ekim () - Londra Film Festivali kapsamında British Film Institute’un düzenlediği Nuri Bige Ceylan’ın yönettiği Ahlat Ağacı filminin gösterimi Yunus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle dün akşam Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da gerçekleşti.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın da bizzat katıldığı film gösterimine Londra’nın önde gelen sinemalarından 400 kişilik kapasiteli Curzon Mayfair sinema salonu ev sahipliği yaptı. Bu yıl 62.si düzenlenen film festivaline Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş da katıldı.

Edebiyata vurgun Sinan adında genç bir yazar adayının uzun yıllar sonra Anadolu’da doğduğu köye dönüp kitabının basımı için para biriktirmeye çalışırken babasının borçlarıyla yüzleşmesini konu alan film İngiltere’deki ilk gösteriminde dahi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü ve biletleri çok önceden tükendi. Film, gösterim sonunda seyircilerden büyük alkış aldı.

Film gösteriminden sonra gerçekleşen soru cevap kısmının moderatörlüğünü Londra Film Festivali danışmanlarından Geoff Andrew yaptı. Seyircilerden gelen birbirinden çarpıcı soruları yanıtlayan yönetmen dört yıl süren filmin yapımında nelerden ilham aldığı sorusuna, filmin konusunu gerçek hayattan seçtiğini, filmde Veysel karakterini canlandıran Akın Aksu ve Aksu’nun babasının hikayesini ele aldığını belirtti. Ayrıca Ceylan, yer yer kendi çocukluğu ve babasından izler taşıdığını da ekledi. Filmde gönderme yapılan zaman ve mekan olgusuyla ilgili soruya ise bunu planlamadığını, doğaçlama ortaya çıktığını söyledi. Eski filmlerine kıyasla sıklıkla yoğun fikir yüklü diyaloglara yer vermesinin nedenini soran bir izleyiciye Ceylan, bu tarz diyalogların seyirciler tarafından nasıl karşılanacağını görmek istediğini açıkladı.

Başrollerini Doğu Demirkol, Ahmet Rıfat Şungar, Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü ve Murat Cemcir’in paylaştığı film Yünus Emre Enstitüsü’nün destekleriyle Londra Film Festivali boyunca 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Londra seyircisiyle buluştu. Sinemaseverler ve eleştirmenler tarafından büyük beğeni aldı.