ABD’den göç etmek isteyenlerin sayısı Trump yönetiminde arttı

Gonca YAĞCI, () – Uluslararası araştırma şirketi Gallup’un yaptığı anket sonuçlarına göre, ABD’deki 30 yaşın altındaki kadınların yüzde 40’ı göç etmek istiyor.

Anket sonuçlarına göre, Donald Trump’ın başkanlık yaptığı 2017 ve 2018 yıllarında ABD’den gitmek isteyenlerin oranı geçmiş yıllara göre büyük artış gösterdi. Amerikalıların yüzde 16’sı fırsatı buldukları takdirde ülkeden gitmek istedikleri yanıtını verirken bu orana, George W. Bush döneminde yüzde 11, Barack Obama yönetiminde yüzde 10 dolayında gerçekleşmişti.

Ankete katılanların yüzde 22’si Trump’ın yönetimini onaylamıyor. Trump’ı onaylayanların oranı sadece yüzde 7. Kanada ise Amerikalıların göçmen olarak yerleşmek istedikleri ilk ülke.

Kadınlar, gençler ve düşük gelirliler Trump’ı onaylamıyor

Gallup araştırma şirketi, kişilerin siyasi görüşlerini sormadığı ankette Trump’ın yönetimini tasvip etmeyenlerin kadınlar, genç Amerikalılar ve düşük gelir gruplarındaki insanlar olduğunun altını çizdi.

Trump’ın iki yıllık başkanlığı süresince kadınların yüzde 20’si fırsat buldukları takdirde başka bir ülkeye göç etmek istediklerini yanıtını verdi. Bu oran Bush ve Obama yönetiminde kaydedilen oranın neredeyse iki katı oldu.

Bin kişi ile yapılan anket sonuçlarında 30 yaşın altındaki Amerikalıların yüzde 30’u, kadınların yüzde 40’ı da imkan buldukları takdirde, ABD’den gitmek istediklerini söyledi. Gallup, kadınlar arasında kaydedilen bu oranın geçmiş yıllara göre kıyaslandığında en büyük sayı olduğunu kaydetti.

Araştırma şirketi, Amerikalıların göç etme arzusunda Trump’ın etkisinin bulunduğun altını çizerek göç olgusunun ülkedeki giderek artak siyasi kutuplaşmanın açık bir göstergesi olduğunu belirtti. Gallup’a göre daha önce, Amerikalıların başkanlarını onaylama veya onaylamaması insanların göç etme arzusuna yol açmıyordu.