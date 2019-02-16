ABD’de iş yerine silahlı saldırı: 5 ölü

ABD, ()- ABD’de işten çıkarılan Gary Martin (45), iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çıkan çatışmada 5 polis yaralandı, zanlı öldürüldü.

Olay, ABD’nin İllinois eyaletinin Aurora şehrindeki bir iş yerinde meydana geldi. Aurora şehri emniyet müdürü Kristen Zinman saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Saldırganın polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiğini belirten Zinman, Martin'in olaydan önce işten çıkarıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump saldırıyla ilgili attığı tweette, “İllinois, Aurora’daki güvenlik güçleri harika bir iş çıkardı. En içten taziyelerimi saldırının kurbanlarına ve ailelerine iletiyorum. Amerika sizinle” ifadelerini kullandı.