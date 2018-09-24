ABD’de açılması planlanan ilk robot genelevine ilk protesto

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Eylül () – ABD’nin ilk robot genelevini açmaya hazırlanan, Kanada merkezli Kinky S Dolls firması, seks ticareti üzerinden, “robotların, erkeklere tecavüzcü olmayı öğrettiği” gerekçesiyle, “farkındalık, müdahale ve onama” yoluyla savaşan bir grubun, tepkisini çekti.

Robot genelevinin ABD’de açılmasınin, seks ticaretine karşı verilen mücadeleyi zedeleyebileceğini savunan grubun yaptığı açıklamada, “En büyük endişemiz, bu robot genelevinin erkeklere bir tecavüzcü olmayı öğretecek olması. Bundan sonra ne gelecek, çocuk robotlar mı? Çizgiyi nerede çekeceğiz?” denildi.

Grubun başlattığı, robot genelevlerini yasaklamayı öngören kampanyayı 5,800 kişi imzalarken, imza kampanyasının gerekçesinde şöyle denildi:

“Seks ticaretiyle mücadeleyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, robot genelevlerinin erkeklerin sağlıklı bir cinsel hayatı olmasını engelleyeceğini, fuhuş ve kadınlar ile çocukların cinsel sömürüsüne talebi artırarak uzun vadede zararlı olacağını düşünüyoruz.”

Kinky S Dolls firmasının sahibi Yuval Gavriel, 2020 yılına kadar ABD’de 10 adet robot genelevi açmayı plandığını söyledi.

Kinky S Dolls müşterileri, tanesi 2,500 dolara satılacak seks robotlarını satın almadan önce özel odalarda deneyebilecekler.

Firmanın Kanada’daki amiral mağazasında müşteriler robotları yarım saat, bir saat ve iki saatliğine özel odalarda ya da evlerinde kullanmak için deneyebiliyor.

Firmanın internet sitesindeki ilanda, “Yanında bir refakaçti isteyenlere eşsiz bir hizmet sunuyoruz. Bizim aşk bebeklerimizin amacı size yoğun bir haz vermektir” denildi.