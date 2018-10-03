ABD polisi FETÖ'nün karargahında soruşturma yapıyor (2)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 3 Ekim () - Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in karargahının bulunduğu çiftlikte güvenlikçi olarak çalışan bir kişi, çiftlik çevresinde silahlı birini gördü ve uyarı ateşi açtı. Olay yerine ayrıca polis de çağrıldı ve polisin olayı soruşturduğu belirtildi. Çiftliğin çevresi çok sayıda polis aracı ile kuşatılırken, bir polis helikopteri de FETÖ elebaşının karargahını havadan gözetledi.