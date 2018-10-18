ABD Hazine Bakanı, Suudi Arabistan’daki Yatırım Konferansı’na katılmıyor

Nafiz ALBAYRAK, 18 Ekim, New YORK () - ABD Hazine Bakanı Steven Munchin, Suudi Arabistan’da yapılacak Yatırım Konferansı’na katılmayacağını açıkladı.



‘Çölde Davos’ adlı yatırım konferansında yapacağı konuşmayı da iptal eden Munchin, "Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmemizden sonra Suudi Arabistan'daki konferansa katılmama kararı aldık" dedi.