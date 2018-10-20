ABD'den Kaşıkçı açıklaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - Suudi Arabistan'ın Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamasının ardından Beyaz Saray da bir açıklama yaparak, Kaşıkçı'nın ailesi, nişanlısı ve dostlarına başsağlığı diledi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, ABD'nin Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili uluslararası soruşturmaları yakından izlediğini, adil yargı sürecine ve gerekli şeffaflığa uygun olarak adaleti savunacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Suudi Arabistan'ın açıklamalarının inandırıcı bulduğunu, konu ile ilgili olarak soruşturma konusunda ABD Kongresi ile çalışmayı sürdüreceğini söyledi.