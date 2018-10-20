ABD'den Kaşıkçı açıklaması (2)

TRUMP, SUUDİLERLE ASKERİ ANLAŞMALARI KORUMAK İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda çıkan arbede sırasında öldüğü yönündeki açıklamalarının ardından yaptığı konuşmada Suudi Arabistan'a "Bir takım yaptırımlar uygulanabileceğini ancak Suudilerle yapılan silah ve askeri malzeme satışı anlaşmasını korumak istediğini" söyledi.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü iddialarını günlerdir yadsıyan ve hakkında Suudi Arabistan'ı koruduğu yorumları yapılan Trump, Suudilerin itirafının ardından zor durumda kaldı. Trump, ABD medyası tarafından Suudilerle ticaret yapmak uğruna evrensel, insani ve hukuksal değerleri çiğnemekle suçlandı.

Haber: Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,()