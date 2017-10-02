ABD'den IKBY'ne ve Bağdat'a uyarı

Tek taraflı atılan adımların olumsuz sonuçlarına ilişkin endişemiz sürmektedir. Referandumdan önce ABD, Kürt halkının istikrar ve refahın sağlanması ve daha verimli bir çevre oluşturulması için hem IKBY, hem de Bağdat merkezi hükümetiyle çalışmalar sürdürmüştür.

Yapılan açıklamada, “Oylama süreci ve sonuçları meşruluktan uzaktır ve ABD birleşik, federal, demokratik, refah içinde bir Irak’ı desteklemeyi sürdürmektedir.

ABD, Iraklı Kürt yetkilileri merkezi hükümetin anayasayla belirlenen yetkisine saygı duymaya, merkezi hükümeti ise tehditleri hatta güç kullanımı imasını bırakmaya davet etmektedir.ABD, Irak'ın komşuları dahil bütün tarafları, tek taraflı eylemler ve güç kullanımından vazgeçmeye çağırmaktadır.IŞİD ile mücadele daha bitmedi ve radikal gruplar istikrarsızlık ve ihtilafları kullanmaya çalışmaktadıralr. Irak'lı mevkidaşlarımızı, IŞİD'i bertaraf etmeye çağırıyoruz.

ABD, bütün Irak halkına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla, bütün tarafları yapıcı bir diyalog içine girmeye teşvik ediyor” ifadesi kullanıldı.