Galeriler Videolar
İstanbul 18°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
103739
ALTIN
146.620
DOLAR
3.5822
STERLİN
4.7318
EURO
4.2046
Şam'da polis merkezine saldırı oldu!
Son Dakika
Şam'da polis merkezine saldırı oldu!
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız Beni Dövdü'
Savcı'dan Komik Savunma: 'Eskort Kız...
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler Vaveyla Vintage’da
Hikayesi ve Ruhu Olan Gözlükler...
Kadınlar, 'Bu Yasalar Böyle Geçmez' Diyerek Meclise Yürüdü
Kadınlar, 'Bu Yasalar Böyle Geçmez'...
Fransa'da Yangın Faciası: 4'ü Türk, 5 Ölü
Fransa'da Yangın Faciası: 3'ü Türk,...

ABD'den IKBY'ne ve Bağdat'a uyarı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Twitter üzerinden, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ABD’nin, 25 Eylül tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından gerçekleştirilen referandumu tanımamakta olduğu açıklamasını paylaştı

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:06
ABD'den IKBY'ne ve Bağdat'a uyarı
Tek taraflı atılan adımların olumsuz sonuçlarına ilişkin endişemiz sürmektedir. Referandumdan önce ABD, Kürt halkının istikrar ve refahın sağlanması ve daha verimli bir çevre oluşturulması için hem IKBY, hem de Bağdat merkezi hükümetiyle çalışmalar sürdürmüştür.
Yapılan açıklamada, “Oylama süreci ve sonuçları meşruluktan uzaktır ve ABD birleşik, federal, demokratik, refah içinde bir Irak’ı desteklemeyi sürdürmektedir.
ABD, Iraklı Kürt yetkilileri merkezi hükümetin anayasayla belirlenen yetkisine saygı duymaya, merkezi hükümeti ise tehditleri hatta güç kullanımı imasını bırakmaya davet etmektedir.ABD, Irak'ın komşuları dahil bütün tarafları, tek taraflı eylemler ve güç kullanımından vazgeçmeye çağırmaktadır.IŞİD ile mücadele daha bitmedi ve radikal gruplar istikrarsızlık ve ihtilafları kullanmaya çalışmaktadıralr. Irak'lı mevkidaşlarımızı, IŞİD'i bertaraf etmeye çağırıyoruz.
ABD, bütün Irak halkına daha iyi bir gelecek sağlamak amacıyla, bütün tarafları yapıcı bir diyalog içine girmeye teşvik ediyor” ifadesi kullanıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katalonya evet dedi
Katalonya evet dedi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim