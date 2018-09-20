ABD'de silahlı bir kişi üç kişiyi öldürdü, iki kişiyi yaraladı

Nafiz Albayrak / New York, 20 Eylül () - ABD'nin Maryland eyaleti Harford yerel yönetim bölgesinde silahlı bir kişi üç kişiyi öldürdü, iki kişiyi de yaraladı.

Bölge polisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, saldırgan bölgedeki bir ecza deposunda bulunanlara ateş etti. Polis, "Saldırının gerçekleştiği yer, ilaçların depolandığı ve eczanelere dağıtıldığı büyük bir tesis. Saldırı, ana binanan bulunduğu alanda gerçekleşti" dedi.