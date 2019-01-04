ABD'de ilk kez bir Türk belediye başkanı olarak seçildi

ABD () - ABD'de Chatham bölgesinin Belediye Başkanlığı'na Tayfun Selen seçildi, böylece ilk kez bir Türk ABD'de belediye başkanı olarak seçilmiş oldu. 2017 yılından beri Chatham Belediye Komitesi üyeliğinde bulunan Tayfun Selen, ABD'nin...