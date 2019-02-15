ABD basını: Bütçe, Trump'ın beklentisinin altında

ABD () – ABD Başkanı Donald Trump hükümet bütçe yasasını imzalayarak, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe onayı aldı.

ABD kongresi 83’e 16 ile hükümetin tekrar kapanmasını engelleyen çift taraflı anlaşmayı onayladı. Trump, daha önce de duyurduğu gibi hükümet bütçe yasasını imzaladı. Yasa, Trump’a, sınıra inşa edilecek duvar için 1.375 milyar dolar bütçe sağlıyor, fakat asıl istenilen bütçe 5.7 milyar dolar. Amerikan basını, Trump’ın daha fazla bütçe için ‘ulusal acil durum ilan’ etmeye hazırlandığını yazdı.