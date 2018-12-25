55 yıl sonra, vurulduğu yere defnedildi

KIBRIS Türkü’nün varoluş mücadelesinin simge isimlerinden Hüseyin Ruso, ölümünden 55 yıl sonra, şehit edildiği yere defnedildi. Ruso, Rumların 1963 yılında Kıbrıslı Türklere karşı başlattığı saldırılar sonucunda 28 yaşında Küçük Kaymaklı'da şehit olmuştu.

Ruso, 25 Aralık'ta Küçük Kaymaklı'da Rumlar tarafından vuruldu. Ailesi ve yakınları Ruso'nun naaşını Rumların engellemeleri nedeniyle vurulduğu yerden alamamıştı. Ruso, daha sonra toplu mezarlara gömülmüştü. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin yaptığı çalışmalarda Ruso'nun kalıntılarına ulaşıldı. Ruso için ailesinin de isteği üzerine vurulduğu yerde devlet töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kalabalık bir topluluk ve üst düzey katılım oldu.

Hüseyin Ruso’nun 86 yaşındaki ablası Meryem Ruso Paralik ise, taziyeleri kabul etti.