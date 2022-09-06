Dilan Çiçek Deniz’den “Kusursuz Kiracı” Açıklaması!

Çukur isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği karakter ile büyük başarılar elde eden ve geniş bir kitleye ulaşan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz bugüne kadar pek çok dizide rol alarak izleyici karşısına çıktı ve tüm yapımlarda başarılı bir işe imza attı. Yeni sezonda ise güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesinin başrolünde partneri Serkay Tütüncü ile başrolde performans sergilemeye başladı.

Söz konusu dizi başlarda gizemli bir hikaye sahip olmasıyla izleyici kitlesinin dikkatini çekti ve hikayesinde korku öğelerinin de bulunması ile farklı bir dizi projesi olduğunu kanıtladı. Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesi seyirci karşısına çıktığı ilk bölümünde bazı sahneleri ile tüyleri diken diken eden bir yapım oldu. Yakup ile Mona karakterlerinin gazeteci olarak başlarına gelenleri anlatan ve onların araştırdığı çeşitli olayları konu edinen dizide gizemli olan Yuva Apartmanı heyecanı arttıran bir nokta oldu. Apartmanda garip olaylar yaşanırken ekran başındaki izleyici kitlesi ise bazen korktu ve bazı zamanlarda eğlenerek diziyi keyifli bir şekilde izledi.

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesi hakkında konuştu ve dizinin aksiyonunun bol olduğunu anlattı. Hayat verdiği Mona karakteri ile rol aldığı dizi senaryosunun farklılığından çok etkilendiğini anlatan ünlü isim dizisinin çok farklı bir iş olduğunu ve çok güçlü bir oyuncu kadrosunun bulunduğunu da açıkladı. Dizinin bütün ekibinin ve yapım tarafının bu projeyi seçmesinde etken olduğunu açıklayan güzel oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Dilan Çiçek Deniz dizide hayat verdiği Mona karakterinin işini ciddiye alan birisi olduğunu belirtirken karakterin Çocuk Esirgeme Kurumu yurtlarında büyüdüğünü de söyledi. Yakup karakteriyle tanışmasının ise Mona'nın hayatını değiştiren bir nokta olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ünlü oyuncu dizinin daha önce televizyon ekranlarında seyircinin karşısına çıkmayan bir yapım olduğunu belirtirken dizinin içinde romantizm ile birlikte gerilimin de bulunduğunu açıkladı.

Başarılı oyuncu böyle bir projede rol alma sebebiyle çok memnun olduğunu söylerken hikayede Yuva Apartmanı’nda yer alan meraklı komşuların da etkili olduğunu ifade etti. Yeni dizisi hakkında detayları sevenleri ile paylaşan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz hayat verdiği Mona karakterinin doğru haberin peşinde olan bir gazeteci olduğunu, işini ciddiye aldığını ve ayaklarının yere bastığını söyledi. Mona karakterinin bir gün yangın haberine gittiği sırada Yakup karakteriyle tanıştım ifade eden oyuncu, Mona'nın İstanbul'un farklı noktalarından haber yaptığını da açıkladı. Yakup ile tanışması sonrasında bütün hayatının değiştiğini açıklayan ünlü oyuncu daha sonra Yakup’un apartmanına girdiği sırada çok farklı olayların geliştiğini de belirtti. Sizler için haberimizin devamında yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir heyecan içerisinde takip edilen Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesi hakkında detaylı bilgileri ve dizinin başrol oyuncusu Dilan Çiçek Deniz'in dizi hakkında yapmış olduğu yorumları yazdık.

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Kusursuz Kiracı isimli televizyon dizisi projesinin ekranlarda görmeyi çok alışık olmadığımız bir yapım olduğunu belirten ünlü oyuncu çok heyecanlı olduğunu ve yayınlanan fragmanlardan da dizinin farklı olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Dizinin hafif gerilim içerdiğini söyleyen ünlü oyuncu projenin hikayesinde romantizm ile meraklı komşuların bulunduğunu da açıkladı.