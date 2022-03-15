Dikkat! Milyonları İlgilendiren Haber Geldi! Emeklilik İçin Duyuru

Dikkat! Milyonları ilgilendiren haber unsurlarını sizlerle paylaşacağız. Bu haber her kesimi kapsıyor. Kamu mensubu, dul, yetim ve emekli milyonlarca kişi bu haberi bekliyor. Merak edilen sorular cevaplarını bulacak. Kız evlatlar hangi hallerde vefat eden babanın emekli ikramiyesini alabilir? Askerlik borçlanması sigortalı olma başlangıç tarihinde değişikliğe sebep olur mu? Ölüm yardımı için başvurular nereye yapılmadı? Ve daha pek çok haber ile karşınızdayız.

Askerlik Borçlanması Yapılırsa Sigortalılık Başlangıç Tarihinde Değişim Olur Mu?

Dikkat! Milyonları ilgilendiren haber, bir tanesi de askerlik borçlanmasıyla ilgilidir. Askerlik boyunca geçen hizmet süreleri, sigortalılığın başlangıç tarihinden ilkin ise sigortalılık başlangıç zamanı, borçlandırılan vakit kadar geçmişe götürülmektedir. Askerlikte geçmekte olan hizmet süreleri, sigortalılığın başlama tarihinden hemen sonra ise herhangi bir değişim olmayacaktır. Şunu da belirtmek icap eder ki askerlik zamanı sigorta başlangıç zamanı sayılarak kabul edilerek işlem yapılamamaktadır. Daha açık ifadeyle askerlik süresi kadar sigorta başlangıç zamanı geriye çekilecektir.

Merak edilen bir diğer soru ise; Eşim 4 yıllık memur iken vefat etti. Askerlik borçlanmasını öder isem dul aylığı alabilir miyim?

Askerlik için borçlanma yapar ve öderseniz, borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde dul aylığı almaya hak kazanacaksınız. SGK’ya lüzumlu belgelerle başvuru etmeniz yeterli olacaktır.5510 sayılı Kanun ile dul ve yetim aylığı bağlanması için lüzumlu olan 10 senelik zaman 5 yıla düşürülmüş ve birçok kişi bu düzen neticesinde dul ve yetim maaşı alır hale gelmiştir. Sonucunda bu sürenin borçlanılarak 5 yıla tamam edilmesi halinde vefat eden memura ait dul ve yetimlerine aylığı bağlanacaktır. SGK tarafından hazırlanmış matbu arzu dilekçesi ile beraber Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri için Daire Başkanlığı’na müracaat yapılması halinde süreç başlayacaktır. SGK’da müracaat edilmeden hiç bir süreç başlatılmamaktadır.