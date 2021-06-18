Didem Soydan ve Burak Deniz Neden Ayrıldı?

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile beraberliğini noktaladığı konuşulan ünlü manken Didem Soydan'ın ayrılık nedeninin oyuncunun rol arkadaşı Alina Boz olduğu iddia edilmişti. Didem Soydan önceki gün muhabirlerin kıskançlık iddiaları hakkında sorularına cevaplar verdi ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt veren ünlü manken, özel hayatı ile ilgili konuşmadığını ve kendisinden laf alamayacaklarını ifade etti. Ünlü oyuncu Burak Deniz ve model Didem Soydan'ın ilişkisi hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bir güzellik fuarının açılış gününde makyaj sanatçısı Fezi Altun ile beraber sahnede olan ünlü manken Didem Soydan kameralara yansıdı. Muhabirlerin kendisine sorduğu soruları cevaplayan ünlü manken burada olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi ve salgın sürecini hayatından çıkarmak istediğini açıkladı.

Muhabirler ile sohbet ettiği sırada ünlü manken Didem Soydan'a güzellik ile ilgili sırları da soruldu ve cevaplar alındı. Güzellik sırları hakkında yanıtlar veren ünlü manken kötü alışkanlıklarından da dert yakındı ve sigara içtiği için utandığını söyledi. Sigara içmenin insanın cildini çok kötü etkilediğini ifade eden Soydan, sigara dışında beslenmesine ve uykusuna çok dikkat ettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, sigarayı da bırakırsa her şeyin daha güzel olacağını anlattı.

Sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanan Didem Soydan'a kendisine gelen olumlu, olumsuz yanıtlar soruldu ve yapılan yorumlardan rahatsız olup olmadığı merak edildi. Ünlü model ise 6 senedir fotoğraflarını yoruma kapalı tuttuğunu açıkladı ve kimin ne dediğinin kendisi için bir önemi olmadığını ifade etti.

Ünlü oyuncu Burak Deniz ile ilişkilerini sonlandırdığı konuşulan Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında konuşmuştu. “Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?” sorusuna samimi bir şekilde yanıt veren model, şu an çok aşık olduğunu ve gözünün başkasını görmediğini ifade etmişti.